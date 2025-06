Rusland tegen VS: help Israël niet militair bij aanval Iran

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van directe militaire steun aan Israël bij het aanvallen van Iran. Dergelijke Amerikaanse betrokkenheid kan de situatie in het Midden-Oosten verregaand destabiliseren, verklaarde onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov volgens Russische media. Rusland staat volgens Rjabkov in contact met zowel Iran als Israël.

Israël voert al dagen aanvallen uit op Iran, naar eigen zeggen om het land af te houden van kernwapens. De VS probeerden eerder dit jaar via diplomatie een deal te sluiten over het Iraanse atoomprogramma, maar president Donald Trump zou inmiddels overwegen om Israël militair te steunen. Hij riep Iran op sociale media op zich "onvoorwaardelijk over te geven" en zei dat "we het luchtruim boven Iran volledig controleren", hoewel de VS zich militair tot dusver afzijdig lijken te hebben gehouden.