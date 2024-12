Rusland, Turkije en Iran eisen onmiddellijk einde gevechten Syrië

DOHA (ANP/RTR) - Iran, Rusland en Turkije hebben in Qatar overlegd over de toestand in Syrië. Volgens de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zijn de drie landen het erover eens dat alle vijandelijkheden onmiddellijk moeten stoppen. Lavrov zei dat er een dialoog moet komen tussen de regering van president Bashar al Assad en "de legitieme oppositie" in het land.

De rebellen, die 27 november een offensief zijn begonnen, worden geleid door de jihadistische beweging Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Dat is volgens Lavrov een terroristische organisatie en "het is onaanvaardbaar dat delen van Syrië in handen vallen van terroristische groepen". De HTS heeft wortels in het terroristische netwerk al-Qaeda, maar stelt al geruime tijd een onafhankelijke groep te zijn die streeft naar een islamitische staat en een einde aan "het criminele bewind" van Assad.

Assad heeft militaire steun van Iran en Rusland, Turkije steunt bepaalde soennitische groepen die de Syrische regering omver willen werpen.