Rusland verbiedt Amnesty International

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland heeft Amnesty International verboden. De mensenrechtenorganisatie is op een lijst geplaatst van "ongewenste organisaties", die hun werkzaamheden in het land moeten staken. Russen riskeren een celstraf als ze samenwerken met zo'n organisatie.

"Het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen is een centrum voor het voorbereiden van wereldwijde Russofobie-projecten, betaald door handlangers van het regime in Kyiv", staat in een verklaring van de Russische procureur-generaal.

Amnesty, dat wereldwijd opkomt voor mensenrechten, heeft eerder felle kritiek geuit op het optreden van de Russische autoriteiten. Die gebruiken censuur en wetgeving over "buitenlandse agenten" en "ongewenste organisaties" om critici in het land de mond te snoeren.

Rusland verbiedt regelmatig organisaties die het verwijt de nationale veiligheid te ondermijnen. Dat overkwam vorig jaar bijvoorbeeld ook de onafhankelijke nieuwssite The Moscow Times.