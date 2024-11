Rusland verbiedt 'propaganda' voor kinderloos bestaan

MOSKOU (ANP/DPA) - Rusland verbiedt "propaganda" voor een kinderloos bestaan, zowel in het openbaar als privé. Per overtreding kan een boete tot 1 miljoen roebel (ruim 9200 euro) worden opgelegd. President Vladimir Poetin heeft zijn handtekening onder een wet hierover geplaatst.

De wet tegen het promoten van een leven zonder kinderen was eerder al goedgekeurd door het parlement. De bedoeling van de wet is om jongeren "te beschermen tegen destructieve invloeden", aldus Vjatsjeslav Volodin, de voorzitter van het Russische Lagerhuis. Hij vindt dat alles gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat nieuwe generaties opgroeien "met traditionele familiewaarden". Beslissingen van een vrouw om geen kinderen te krijgen vallen volgens hem niet onder de wet.

Rusland wil het geboortecijfer verhogen, dat in de eerste helft van 2024 een dieptepunt in 25 jaar bereikte. Bovendien stellen steeds meer koppels hun gezinsplannen uit wegens de oorlog in Oekraïne. Rusland telde in 1990 bijna 149 miljoen inwoners. Nu zijn het er net iets minder dan 144 miljoen.