7 dingen die je bij je hond doet, waar hij waarschijnlijk een hekel aan heeft

Je denkt dat je je hond een dienst bewijst door hem dood te knuffelen als je na een lange dag werken thuiskomt, maar mogelijk zit hij daar helemaal niet zo op te wachten. En zo zijn er nog veel meer dingen waar je je hond niet echt een plezier mee doet, legt een dierenarts uit in De telegraaf.

1. Je hond houdt niet van heel veel knuffelen

Een paar klopjes op de rug, hem stevig knuffelen bij thuiskomst of gewoon een aai over zijn bol. We doen het uit liefde, maar is dat wederzijds? "Hij kan best om een knuffel vragen, maar dan zal hij dat zelf eerst aangeven”, zegt dierenarts Rob Lückerath. "Wij denken dat een stevige knuffel een mooie uiting is van onze liefde, maar in hondentaal wordt dat heel anders begrepen. Een hond die zijn poot op de rug van een andere hond legt, toont daarmee zijn dominantie.”

2. Te veel praten werkt verwarrend

Een hond begrijpt minder dan je denkt. Hij snapt nog net dat hij een koekje krijgt of moet gaan liggen, maar hele gesprekken begrijpt hij echt niet. "Een hond wil vooral duidelijkheid, ja is ja en nee is nee.”

3. Routine geeft houvast

De klok een uur vooruit? Jouw hond snapt niet waarom zijn eten ineens later komt of waarom de wandeling uitblijft. "Routine is alles voor een hond”, zegt Lückerath. "Jij wilt misschien in het weekend uitslapen, maar dat geeft je hond stress want die wil zijn ochtendplas doen en daarna eten. Een hond zoekt rust en bevestiging in zijn leider en dat ben jij."

4. Haastige plaspauzes zijn vervelend

Wandelen is meer dan alleen even naar buiten rennen voor een snelle plas. Een hond wil snuffelen, zijn territorium markeren en rustig zijn gang gaan. "Als jij aan de lijn staat te trekken – terwijl hij nog uitzoekt wie de lantaarnpaal voor hem heeft gebruikt en met een plasje een antwoord wil versturen – raakt hij gestresseerd”, zegt Lückerath. "Logisch ook, jij houdt er toch ook niet van als iemand je opjaagt wanneer je op het toilet zit?”

5. Lang oogcontact is ongemakkelijk

Staar je hond niet aan. Voor mensen kan oogcontact een teken van vertrouwen zijn, maar honden ervaren dat anders. "Hij vindt het zelfs een vorm van agressie want eigenlijk daag je hem uit om te meten wie de sterkste is”, zegt de dierenarts.

6. Niet elke hond wil spelen

Net als mensen hebben honden hun voorkeuren. Niet elke viervoeter kan het met iedere soortgenoot vinden. "Veel mensen willen ook dat kinderen snel contact maken met de hond en hem leuk vinden. Maar je moet je afvragen of je hond de kinderen wel leuk vindt. Hij vindt een hoog kinderstemmetje eigenlijk niet fijn en moet de kans krijgen om te wennen."

7. Te lang alleen zijn is eenzaam

Sommige honden kunnen beter alleen zijn dan andere, maar geen enkele hond is graag lang zonder gezelschap. "Een hond is een roedeldier, hij wil gezelschap om zich veilig te voelen”, zegt de dierenarts.

