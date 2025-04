Onderzoekers staan perplex over weggedrag maaltijdbezorgers

Maaltijdbezorgers hebben altijd haast en dus scheuren ze langs je heen, nog net door dieporanje. Verschrikt blijf je achter. Of niet? Uit onderzoek blijkt dat maaltijdbezorgers helemaal niet gevaarlijker zijn op de weg dan normale fietsers. Integendeel, mogelijk ben je zelf erger.

Dat blijkt uit onderzoek van verkeerskennisinstituut SWOV. De wetenschappers deden wekenlang observaties op straat en bekeken mediaberichten over incidenten. "In vergelijking met fietsers van dezelfde leeftijd vertonen ze even veilig of zelfs juist iets veiliger gedrag”, zegt hoofdonderzoeker Agnieszka Stelling van SWOV over de fietskoeriers.

Volgens het kennisinstituut is het aantal maaltijdbezorgers de laatste jaren hard toegenomen. Het zijn er zeker tienduizenden. Ze doen hun werk veelal op een elektrische fiets. Veel mensen hebben het idee dat zij daarop halsbrekende toeren uithalen om maar op tijd een maaltijd te bezorgen. Dat valt dus erg mee.

Het is juist zo dat andere weggebruikers de fietskoeriers vaker afsnijden, uitschelden of rechts inhalen. Maaltijdbezorgers dragen bovendien vaker een helm dan andere elektrische fietsers en rijden minder vaak door rood. Ook zitten ze minder op hun telefoon dan gewone fietsers.

Koeriers hebben in het algemeen minder haast dan vroeger, omdat ze in vaste dienst zijn. "Bij veel bezorgdiensten is het loon op uurbasis, waarmee de drang om heel snel te zijn weg is. We weten dat betaling per bezorging een rol kan spelen”, zegt Stelling.

Bron: De Telegraaf