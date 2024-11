Ook Zweden monitort Chinees schip na beschadiging datakabels

STOCKHOLM (ANP/AFP) - Na Denemarken is ook Zweden begonnen met het monitoren van een Chinees schip voor hun kust. De landen doen dat na de beschadiging van datakabels op de bodem van de Oostzee.

De kabels tussen Finland en Duitsland en tussen Zweden en Litouwen werden op 17 en 18 november doorgesneden in de territoriale wateren van Zweden. Waardoor de schade is ontstaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk was het schip Yi Peng 3 erbij betrokken. De bulkcarrier was in de buurt van de kabels toen ze beschadigd raakten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent elke betrokkenheid en zegt samen te werken met de betrokken partijen.

Yi Peng 3 verliet Rusland vorige week met een haven in Egypte als bestemming. Het schip ligt sinds dinsdag in de zeestraat Kattegat tussen Zweden en Denemarken. De Deense marine houdt het sinds woensdag in de gaten. De Zweedse kustwacht is nu ook ter plaatse en zal het schip volgen als het vertrekt, aldus een woordvoerder.

Europese functionarissen vermoeden "sabotage" en hebben Rusland beschuldigd van "het escaleren van hybride aanvallen" op westerse bondgenoten van Oekraïne. Volgens het Kremlin zijn beschuldigingen dat Rusland betrokken is bij de schade aan de communicatiekabels "absurd" en "lachwekkend".