Veijer en Van den Goorbergh week voor TT flets op Mugello

MUGELLO (ANP) - De Nederlandse motorracers Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh hebben een week voor de TT van Assen geen indruk kunnen maken in de Grote Prijs van Italië. Veijer startte op het circuit van Mugello als 22e in de klasse Moto2 en passeerde de finish als twintigste. Van den Goorbergh staakte voortijdig de strijd.

Het podium was volledig Spaans. Manuel Gonzalez won voor de vierde keer dit seizoen en verstevigde zijn leidende positie in de WK-stand. Albert Arenas finishte als tweede en Aron Canet werd derde.

Veijer maakte op Mugello zijn rentree na een polsblessure. Hij miste daardoor de grands prix van Groot-Brittannië en Aragón. Hij is bezig aan zijn debuutseizoen in de Moto2. Vorig jaar eindigde hij als derde in het wereldkampioenschap van de Moto3.

Van den Goorbergh begon de GP van Italië als 27e en hij reed de wedstrijd niet uit. De Brabander had zaterdag een zware val gemaakt in de kwalificatie.