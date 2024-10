Rusland verwacht snel akkoord over defensiesamenwerking met Iran

MOSKOU (ANP/RTR) - In een overeenkomst tussen Iran en Rusland die "in de nabije toekomst" getekend zal worden, staan ook afspraken over nauwere defensiesamenwerking. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd. Het "verdrag over een veelomvattend strategisch partnerschap" zal volgens de minister een belangrijke rol krijgen in de banden tussen de twee landen.

Lavrov zei dat het niet lang meer zal duren voor het contract ondertekend wordt. Vermoedelijk komt de Iraanse president Masoud Pezeshkian volgens de Russen nog dit jaar naar Moskou. "Dit zal de wens van de partijen voor nauwere samenwerking op het gebied van defensie en interactie in het belang van vrede en veiligheid op regionale en wereldwijde niveaus bevestigen", aldus Lavrov. Hoe de nauwere defensiesamenwerking er in de praktijk uitziet, meldde hij niet.

In juni sloot de Russische president Vladimir Poetin al een "veelomvattend" verdrag met Noord-Korea. Ook dat ging onder meer over militaire samenwerking. Alles duidt erop dat er inmiddels duizenden Noord-Koreanen in Rusland voorbereid worden om mee te vechten tegen Oekraïne, al is dat nog niet bevestigd door Moskou of Pyongyang.

Drones en raketten

Iran wordt ervan beticht wapentuig te leveren aan Rusland. Er zouden onder meer Iraanse drones en raketten ingezet worden voor aanvallen op Oekraïense doelen, waaronder de energievoorziening. Iran ontkent dat.

Iran speelt bovendien een rol in de strijd in het Midden-Oosten. Het land steunt onder meer Hamas en Hezbollah in de gevechten met Israël en er zijn ook direct aanvallen over en weer tussen Iran en Israël geweest. Een deel van het Iraanse arsenaal is volgens deskundigen gebaseerd op Russische ontwerpen.