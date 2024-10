222 cobra's en siervuurwerk gevonden in woning Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In een woning in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord heeft de politie 222 cobra's gevonden. Ruim 34 kilo siervuurwerk is eveneens in beslag genomen, meldt de politie donderdag, zonder de straatnaam te noemen.

De 23-jarige bewoner van het pand is aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte.

De politie benadrukt dat zwaar vuurwerk dat in een woning wordt opgeslagen tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. "Eén cobra heeft dezelfde explosieve kracht als een handgranaat. Hoe meer cobra's hoe groter de explosie. Met 150 kilo aan dat zware vuurwerk is het mogelijk om meerdere huizen flink te beschadigen."