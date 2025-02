Rusland: wij praten alleen met VS

RIYAD (ANP/RTR) - De gesprekken in Saudi-Arabië over Oekraïne worden enkel tussen Rusland en de Verenigde Staten gevoerd. Dat zeggen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en topadviseur Joeri Oesjakov bij aankomst in de Saudische hoofdstad Riyad, meldt staatspersbureau RIA.

"Wij zijn hier gekomen om met onze Amerikaanse collega's te overleggen", aldus Oesjakov volgens RIA. "Dit zijn bilaterale gesprekken, er zullen hier geen trilaterale gesprekken plaatsvinden."

Het Kremlin meldde eerder al dat de nadruk van het overleg ligt op het herstellen van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen. Ook worden voorbereidingen getroffen voor mogelijke onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne. Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump spraken vorige week telefonisch af direct te beginnen met onderhandelingen.

De Amerikaanse delegatie in Riyad bestaat uit minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en Steve Witkoff, speciaal gezant voor het Midden-Oosten.