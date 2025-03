Rusland wil VN betrekken bij verdere gesprekken over Oekraïne

RIYAD (ANP/RTR/AFP) - Rusland wil de Verenigde Naties betrekken bij de verdere gesprekken met de Amerikanen over een staakt-het-vuren in Oekraïne. Dat zei een lid van de Russische delegatie tegen staatspersbureau TASS.

"Het was een intense, uitdagende dialoog, maar het was erg nuttig voor ons en voor de Amerikanen", aldus senator Grigori Karasin. "We gaan hiermee door. Samen met de internationale gemeenschap, allereerst de Verenigde Naties en bepaalde individuele landen." Hij verduidelijkt niet welke landen hij bedoelt.

De Russische delegatie sprak maandag ongeveer twaalf uur met een Amerikaanse afvaardiging in Saudi-Arabië. Er is ook een Oekraïense delegatie in Riyad aanwezig om met de Amerikanen te praten. Doel is om in elk geval een gedeeltelijk staakt-het-vuren af te spreken. Beide partijen zeiden vorige week al dat ze bereid waren om dertig dagen lang elkaars energievoorzieningen niet aan te vallen.