Rusland won in vierde oorlogsjaar meer veld, stellen onderzoekers

KYIV (ANP/AFP) - Het Russische leger boekte in het vierde jaar van de oorlog tegen Oekraïne meer terreinwinst dan in de twee jaar ervoor. Rusland nam nog eens 0,8 procent van het buurland in, maakt persbureau AFP op uit cijfers van een gezaghebbende denktank.

Rusland veroverde sinds 24 februari vorig jaar 4524 vierkante kilometer aan Oekraïens grondgebied, leest AFP in analyses van het Institute for the Study of War (ISW). Dat komt ongeveer overeen met de oppervlakte van Zuid-Holland en Zeeland samen. Oekraïne is een uitgestrekt land en de Russische invasietroepen hebben ook na vier jaar oorlog minder dan 20 procent ervan in handen.

De geboekte terreinwinst is niet veel groter dan die in het derde oorlogsjaar. Het jaar daarvoor verschoof het vele honderden kilometers lange front nauwelijks. De meeste terreinwinst boekte Rusland in de eerste weken nadat het op 24 februari 2022 de frontale aanval op Oekraïne had geopend, maar daarna verzandde de oorlog in een slijtageslag.