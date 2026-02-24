OM eist in hoger beroep 15 jaar cel en tbs voor doden sekswerker

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 37-jarige Sander K. voor het verkrachten en doden van Arina Sasina (34) uit Amsterdam. K. sneed het lichaam van de vrouw daarna in stukken. Hij werd opgepakt voordat hij de lichaamsdelen kon laten verdwijnen.

Het slachtoffer, Oekraïense van geboorte, bezocht K. op 22 augustus 2022 in diens woning in IJmuiden voor een betaalde seksafspraak. Drie dagen later werd zij als vermist opgegeven. De politie vond bij een doorzoeking van K.'s woning het in stukken gesneden lichaam op zolder.

Volgens K. is de vrouw gestikt, nadat zij zich vrijwillig met tie-wraps had laten vastbinden op een fitnessbank, als onderdeel van de seks. Het OM gelooft daar niets van; Sasina is tegen haar wil en met geweld vastgebonden en vervolgens verkracht, aldus de advocaat-generaal. Zij is niet gestikt door de tie-wrap om haar hals, betoogde zij. K. heeft de vrouw gewurgd.

De rechtbank legde K. in juli 2024 tien jaar cel en tbs met dwangverpleging op.