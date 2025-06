Rusland zegt dat explosie de Krimbrug niet heeft beschadigd

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland zegt dat de aanval van Oekraïne op de belangrijke Krimbrug geen schade heeft veroorzaakt. De Oekraïense veiligheidsdienst SBOe had een filmpje gepubliceerd waarop een explosie onder water te zien is en brokstukken in het rond lijken te vliegen. Het Kremlin bevestigt de ontploffing, maar stelt dat de gevolgen beperkt zijn.

"Er was inderdaad een explosie", zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. "Niets is beschadigd. De brug functioneert. Het regime in Kyiv blijft burgerinfrastructuur aanvallen."

De Krimbrug vormt een spoor- en wegverbinding tussen Rusland en de geannexeerde Krim. Volgens Oekraïne is het een legitiem doelwit omdat bij gebruikt wordt voor de aanvoer van troepen en materieel voor de oorlog. De brug werd na de annexatie van de Krim gebouwd door Rusland, en wordt daarom in beide landen bovendien gezien als een belangrijk symbool voor de bezetting.

De SBOe zegt 1100 kilo explosieven gebruikt te hebben. De brug is enkele uren dicht geweest.