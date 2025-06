Tennisster Gauff opnieuw halvefinaliste op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Coco Gauff heeft de halve finales bereikt op het toernooi van Roland Garros. De 21-jarige Amerikaanse versloeg haar negen jaar oudere landgenote Madison Keys in drie sets. De setstanden waren 6-7 (6) 6-4 en 6-1.

Gauff, de nummer 2 van de plaatsingslijst, bereikte vorig jaar ook de halve finales en speelde in 2022 al de finale, waarin ze verloor van de Poolse Iga Swiatek. Voor Keys was het haar dertiende deelname aan het grandslamtoernooi van Parijs. In 2018 was een plaats in de halve finales haar beste resultaat tot nu toe. Keys won dit jaar de Australian Open.

Gauff neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen de winnares van de partij tussen de jonge Russische Mirra Andrejeva en de Franse verrassing Loïs Boisson, die met een wildcard aan het toernooi mocht meedoen.