Russisch parlement akkoord met recordbedrag voor defensie

MOSKOU (ANP) - Het Russische Lagerhuis heeft ingestemd met een begroting die voorziet in een recordbedrag voor defensie. Daar wordt in 2025 13,5 biljoen roebel (126 miljard euro) voor uitgetrokken, bericht The Moscow Times.

Dat betekent volgens de nieuwssite dat volgend jaar 6,31 procent van het Russische bbp naar nationale defensie gaat en dat zou een record zijn. Het komt neer op ongeveer 40 procent van de totale overheidsuitgaven.

Daarnaast zijn ook nog uitgaven voor de Oekraïneoorlog ondergebracht in andere delen van de begroting, zoals nationale veiligheid. Na goedkeuring door de Doema moeten ook het Hogerhuis, de Federatieraad, en president Vladimir Poetin nog instemmen.