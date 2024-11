Klever benadrukt in EU kritische houding handelsverdrag Mercosur

BRUSSEL (ANP) - Minister Reinette Klaver (Buitenlandse Handel) heeft donderdag in Brussel nog eens benadrukt dat Nederland kritisch is op het voorstel voor een vrijhandelsverdrag met een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Dat deed ze tijdens een vergadering met haar EU-collega's, vertelde Klever na afloop.

"Het ligt heel gevoelig", zei Klever. "Dat is ook geen geheim en dat is al heel lang zo. De Tweede Kamer is zeer kritisch op het akkoord en zeker ook op het landbouwdeel. Dat heb ik nu weer uitgedragen." Pas als er een integraal akkoord is "bepalen we als Nederland een positie".

De bal ligt nu bij de Europese Commissie om het akkoord uit te onderhandelen, zei Klever na de vergadering.

Frankrijk

Frankrijk is fel tegen een akkoord met de Mercosur, die bestaat uit Argentinië, Brazilië, Bolivia, Paraguay en Uruguay. Een aantal EU-landen is uitgesproken voorstander en weer andere landen zijn net zoals Nederland kritisch.

De EU onderhandelt al meer dan twintig jaar over een vrijhandelsverdrag met de Mercosur.