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Russische ambassade wil opheldering over opmerking Yeşilgöz

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de opmerking van defensieminister Dilan Yeşilgöz dat Rusland "de vijand" is. De VVD-leider zei dat tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer.
De Russische ambassade schrijft op X de Nederlandse regering te vragen de woorden te bevestigen of zich ervan te distantiëren. "Is dit een officiële verklaring of een militaire confrontatie?", schrijft de ambassade.
Door Rusland als vijand van Nederland aan te merken lokt Yeşilgöz een gewapend conflict met het land uit, aldus de Russische ambassade.
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