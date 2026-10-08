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Bijna vijftig aanhoudingen tijdens actie tegen crimineel netwerk

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Bijna vijftig verdachten, onder wie een onbekend aantal Nederlanders, zijn opgepakt tijdens een internationale politieactie tegen een crimineel netwerk. De bende vervoerde volgens Europol drugs vanuit Nederland, België en Spanje naar andere Europese landen en wordt ook in verband gebracht met moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. Die waren bijvoorbeeld gericht op leden die drugspartijen waren verloren.
De bende verstopte volgens Europol onder meer cocaïne, MDMA en cannabis in vrachtwagens, busjes en auto's. Veruit de meeste aanhoudingen zijn verricht in Slovenië: 34. In Spanje werd ook een verdachte opgepakt, net als in Kroatië.
In een eerdere fase waren al elf mensen gearresteerd. Europol meldt dat de verdachten uit Bosnië, Servië, Slovenië, Bulgarije, Turkije en Nederland komen. Een woordvoerder van de dienst had geen verdere informatie over de Nederlanders. Hetzelfde gold voor de Nederlandse politie, die niet deelnam aan de actie.
In Slovenië en Spanje waren dinsdag 42 invallen. Agenten vonden drugs, wapens, juwelen en cash.
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