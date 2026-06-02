ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische geheime dienst ontdekt spyware op telefoons topfiguren

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 12:11
bijgewerkt om dinsdag, 02 juni 2026 om 12:16
anp020626084 1
De Russische geheime dienst FSB zegt een grootschalige operatie van buitenlandse inlichtingendiensten te hebben ontdekt, waarbij spyware was geïnstalleerd op de telefoons van hoge functionarissen. Hierdoor kon volgens de FSB in het geheim informatie worden verzameld.
De geheime dienst noemde geen specifieke landen die bij de operatie betrokken waren, maar een woordvoerder geeft aan dat de personen die werden afgeluisterd op sanctielijsten van de VS en de Europese Unie staan.
De spyware waar het om gaat kan gegevens stelen, gesprekken afluisteren en de omgeving van de apparaten monitoren om zo gevoelige informatie te verkrijgen.
Rusland maakt zich al langer zorgen dat gevoelige informatie kwetsbaar is voor buitenlandse spionage. Zo willen de autoriteiten af van de populaire berichtenapp Telegram, omdat buitenlandse inlichtingendiensten berichten zouden kunnen inzien en gebruiken voor militaire doeleinden.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

76697655_m

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

129489389_m

De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

Loading