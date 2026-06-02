Ben & Jerry's-oprichter wil meer openheid van Booking over Israël

AMSTERDAM (ANP) - Ben Cohen, oprichter van ijsmerk Ben & Jerry's, roept Booking.com op meer openheid te geven over zijn activiteiten in Israëlische nederzettingen die volgens het internationaal recht verboden zijn. Volgens hem staat het boekingsplatform voor dezelfde beslissing als Ben & Jerry's eerder.

Om de openheid te bewerkstelligen roept Cohen investeerders op voor een voorstel te stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering dinsdag. In dat voorstel wordt de raad van bestuur verzocht openbaar te maken hoe het bedrijf mensenrechtenrisico's identificeert die verbonden zijn aan de activiteiten en ze aanpakt.

De aanleiding voor Cohen om zich ermee te bemoeien is een verhaal dat hem ter ore kwam van een Palestijnse man die door de Israëlische autoriteiten van zijn land werd verdreven. Hij zag op Booking.com dat op het perceel van zijn familie nu een accommodatie beschikbaar was. "Het hoort zijn huis te zijn", zegt Cohen daarover. "Niet het huis van een kolonist dat aan toeristen wordt verhuurd."