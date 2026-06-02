ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ben & Jerry's-oprichter wil meer openheid van Booking over Israël

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 12:08
anp020626083 1
AMSTERDAM (ANP) - Ben Cohen, oprichter van ijsmerk Ben & Jerry's, roept Booking.com op meer openheid te geven over zijn activiteiten in Israëlische nederzettingen die volgens het internationaal recht verboden zijn. Volgens hem staat het boekingsplatform voor dezelfde beslissing als Ben & Jerry's eerder.
Om de openheid te bewerkstelligen roept Cohen investeerders op voor een voorstel te stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering dinsdag. In dat voorstel wordt de raad van bestuur verzocht openbaar te maken hoe het bedrijf mensenrechtenrisico's identificeert die verbonden zijn aan de activiteiten en ze aanpakt.
De aanleiding voor Cohen om zich ermee te bemoeien is een verhaal dat hem ter ore kwam van een Palestijnse man die door de Israëlische autoriteiten van zijn land werd verdreven. Hij zag op Booking.com dat op het perceel van zijn familie nu een accommodatie beschikbaar was. "Het hoort zijn huis te zijn", zegt Cohen daarover. "Niet het huis van een kolonist dat aan toeristen wordt verhuurd."
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

76697655_m

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

129489389_m

De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

Loading