Russische gezant: goed dat EU Russische tegoeden niet gebruikt

door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 6:33
MOSKOU (ANP/RTR) - Kirill Dmitriev, de speciale gezant van de Russische president Vladimir Poetin voor investeringen en economische samenwerking, zegt dat "wet en rede" hebben gezegevierd, nu de leiders van de Europese Unie hebben besloten geld te lenen om Oekraïne te financieren in plaats van de bevroren Russische tegoeden te gebruiken.
"Een grote klap voor de EU-oorlogshitsers onder leiding van de mislukte Ursula - de stemmen van rede binnen de EU hebben het illegale gebruik van Russische reserves om Oekraïne te financieren geblokkeerd", zei Dmitriev op X, waarbij hij de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemde.
