VS pauzeren visumprogramma om schutter Brown University

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Kristi Noem, heeft laten weten dat ze de Amerikaanse immigratiedienst USCIS heeft opgedragen het zogeheten DV1-visumprogramma tijdelijk stop te zetten. Aanleiding is dat de schutter die afgelopen weekend bij Brown University twee mensen doodschoot via dit programma een visum voor de Verenigde Staten had gekregen, schrijft Noem op X.

"Deze afschuwelijke persoon had nooit tot ons land toegelaten mogen worden", aldus de minister. Noem zegt dat ze handelde op aanwijzing van president Donald Trump, "zodat er geen Amerikanen meer slachtoffer worden van dit rampzalige programma".

Het Diversity Immigrant Visa Program (DV-programma) stelt jaarlijks tot 50.000 immigrantenvisa beschikbaar, aldus de website van de USCIS.