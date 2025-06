Russische huurlingengroep Wagner trekt zich terug uit Mali

BAMAKO (ANP/BELGA/RTR) - Het Russische huurlingenleger Wagner heeft aangekondigd zich terug te trekken uit het West-Afrikaanse land Mali. "We hebben onze taak volbracht en keren terug naar huis", zegt de groep in een verklaring.

De huurlingen vechten sinds 2021 samen met het Malinese leger tegen rebellengroepen in het land in de Sahelregio. Wagner hielp de Malinese junta bij het verdrijven van terroristische organisaties die delen van het land onder controle hadden.

Wagner zei in een verklaring dat nu de oprichting van veiligheidstroepen in Mali is voltooid, de taak van de huurlingen erop zit. De groep voegde daaraan toe dat ze de afgelopen maanden bij gevechten enkele zware verliezen heeft geleden, onder wie hooggeplaatste commandanten.

De Wagnergroep is al jaren actief op het Afrikaanse continent, waar het opereert uit Russisch belang. Het vertrek van Wagner betekent geen einde van de Russische aanwezigheid in Mali. Het Africa Corps, een opvolger van Wagner, blijft er actief.