Atlete Goelijev raakt olympisch zilver kwijt na uitspraak CAS

LAUSANNE (ANP) - De Russische atlete Ekaterina Goelijev-Poistogova moet vrijwel zeker haar op de Olympische Spelen van Londen behaalde zilveren medaille op de 800 meter inleveren. Het sporttribunaal CAS heeft haar beroep tegen een schorsing van vier jaar wegens doping afgewezen, meldt de Athletics Integrity Unit (AIU).

Nog onder de naam Poistogova finishte ze op de Spelen van Londen als derde. Ze schoof een plaats op toen haar landgenote en winnares van het goud Marija Savinova wegens doping uit de uitslag werd geschrapt.

Goelijev werd betrapt bij hercontroles en werd in april 2024 geschorst voor vier jaar. Ook werden haar resultaten van juli 2012 tot oktober 2014 geschrapt. Het CAS kon zich niet vinden in haar verweer. Het is nu aan het Internationaal Olympisch Comité of de medailles opnieuw worden verdeeld.

De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya kreeg het goud na de schorsing van Savinova. Nu zou het zilver naar de Keniaanse Pamela Jelimo gaan, het brons naar de Amerikaanse Alysia Montaño.