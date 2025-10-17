ECONOMIE
Russische journalist omgekomen bij Oekraïense droneaanval

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 4:10
anp171025009 1
ZAPORIZJA (ANP) - De Russische journalist Ivan Zoejev is omgekomen bij een Oekraïense droneaanval in het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizja in Oekraïne. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti, waarvoor Zoejev werkte. Op het moment van de aanval deed Zoejev als militair correspondent verslag vanuit Zaporizja. Zijn collega Joeri Vojtkevitsj raakte zwaargewond, aldus RIA Novosti.
Zoejev ontving verschillende staatsprijzen voor zijn werk. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken betuigde medeleven met de dood van Zoejev en wenste Vojtkevitsj een goed herstel.
Twee weken eerder kwam de Franse fotojournalist Antoni Lallican om het leven bij de frontlinie in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne. Bij dezelfde aanval raakte de Oekraïense journalist Georgy Ivantsjenko gewond.
Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al ruim twintig journalisten omgekomen terwijl zij verslag deden van de oorlog.
