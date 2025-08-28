Russische olie stroomt weer door Droezjba-pijpleiding

BOEDAPEST/BRATISLAVA (ANP/RTR) - De Russische olie bestemd voor Hongarije en Slowakije stroomt na reparaties weer door de Droezjba-oliepijpleiding, melden autoriteiten in beide landen. De pijpleiding in het westen van Rusland werd een week geleden uitgeschakeld door een Oekraïense droneaanval.

De pijpleiding is vaker het doelwit van Oekraïense drones. De Droezjba-pijpleiding stamt uit de Sovjettijd en is voor Hongarije en Slowakije nog steeds de voornaamste aanvoerlijn voor olie. De pijpleiding uit Rusland loopt via Belarus en Oekraïne naar onder meer Hongarije en Slowakije.