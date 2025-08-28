Tennissers Sabalenka en Alcaraz naar derde ronde US Open

NEW YORK (ANP) - Tennissers Aryna Sabalenka en Carlos Alcaraz hebben de derde ronde bereikt van de US Open. De als eerste geplaatste Sabalenka versloeg in twee sets Polina Koedermetova uit Rusland: 7-6 (4) 6-2. Alcaraz, de nummer twee van de plaatsingslijst bij de mannen, liet in drie sets Mattia Bellucci uit Italië kansloos: 6-1 6-0 6-3.

De Belarussische nummer 1 van de wereldranglijst had het één set moeilijk tegen de Russische nummer 67 van de WTA-ranking. In de tiebreak sloeg ze alsnog toe. Sabalenka won in de tweede set twee keer de opslagbeurt van Koedermetova en beëindigde de partij op haar eerste matchpoint. Ze neemt het in de derde ronde op tegen de Canadese Leylah Fernandez, die in 2021 de finale in New York verloor.

Alcaraz had weinig moeite met Bellucci. Hij liep meteen uit naar 5-0 en gunde de Italiaanse nummer 65 maar één game in de eerste twee sets. Na 1 uur en 38 minuten besliste hij de partij op zijn tweede matchpoint. Alcaraz treft met Luciano Darderi opnieuw een Italiaan.