ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennissers Sabalenka en Alcaraz naar derde ronde US Open

Sport
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 9:03
anp280825061 1
NEW YORK (ANP) - Tennissers Aryna Sabalenka en Carlos Alcaraz hebben de derde ronde bereikt van de US Open. De als eerste geplaatste Sabalenka versloeg in twee sets Polina Koedermetova uit Rusland: 7-6 (4) 6-2. Alcaraz, de nummer twee van de plaatsingslijst bij de mannen, liet in drie sets Mattia Bellucci uit Italië kansloos: 6-1 6-0 6-3.
De Belarussische nummer 1 van de wereldranglijst had het één set moeilijk tegen de Russische nummer 67 van de WTA-ranking. In de tiebreak sloeg ze alsnog toe. Sabalenka won in de tweede set twee keer de opslagbeurt van Koedermetova en beëindigde de partij op haar eerste matchpoint. Ze neemt het in de derde ronde op tegen de Canadese Leylah Fernandez, die in 2021 de finale in New York verloor.
Alcaraz had weinig moeite met Bellucci. Hij liep meteen uit naar 5-0 en gunde de Italiaanse nummer 65 maar één game in de eerste twee sets. Na 1 uur en 38 minuten besliste hij de partij op zijn tweede matchpoint. Alcaraz treft met Luciano Darderi opnieuw een Italiaan.
Vorig artikel

Site voor maken van valse identiteitsbewijzen offline gehaald

Volgend artikel

Russische olie stroomt weer door Droezjba-pijpleiding

POPULAIR NIEUWS

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-507663307

‘Zo verwijder je alle pesticiden’: Is fruit pas echt schoon na wassen met baking soda?

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

anp270825083 1

Wilders en Jetten botsen over dood 17-jarige Lisa

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen