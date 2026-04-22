Russische olie stroomt weer via herstelde Droezjba-leiding

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 12:47
KYIV (ANP/RTR) - Russische olie stroomt voor het eerst in maanden weer door de Droezjba-pijpleiding via Oekraïne naar Hongarije en Slowakije, meldt het Hongaarse staatsoliebedrijf MOL. De leiding raakte in januari beschadigd in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waardoor de leveringen stil kwamen te liggen.
Volgens het bedrijf komen de eerste olieladingen uiterlijk donderdag in Hongarije en Slowakije aan.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dinsdag dat de leiding was gerepareerd. Het herstel ging Hongarije en Slowakije niet snel genoeg. Zij beschuldigden Oekraïne van opzettelijke vertraging. Zowel Hongarije als Slowakije onderhoudt banden met Rusland en is afhankelijk van de import van Russische olie via de Droezjba-pijpleiding.
De Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeerde als reactie een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne, terwijl hij eerder al wel akkoord was gegaan.
