Iran: twee schepen in beslag genomen in Straat van Hormuz

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 12:33
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft twee containerschepen in de Straat van Hormuz in beslag genomen om "maritieme overtredingen", meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De schepen zijn naar de Iraanse kust overgebracht.
Het gaat volgens een verklaring van de Iraanse marine om de MSC Francesca, die onder de vlag van Panama vaart, en de Epaminondas, onder de vlag van Liberia. De schepen "opereerden zonder de vereiste vergunning" en "manipuleerden navigatiesystemen".
Er waren woensdag meerdere incidenten met vrachtschepen in de Straat van Hormuz. Zo meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO dat een vrachtschip zwaar beschadigd raakte na een beschieting door de Iraanse Revolutionaire Garde. Ook werd een schip dat Iran verliet beschoten, daarbij werd geen schade gemeld.
