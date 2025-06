Russische opmars in Oekraïne versnelde in het voorjaar

KYIV (ANP/AFP) - De Russische krijgsmacht rukte de afgelopen maanden steeds verder op in Oekraïne. Dat concludeerde persbureau AFP na een analyse van gegevens van denktank Institute for the Study of War.

Rusland veroverde in mei 507 vierkante kilometer. In april was dit 379 vierkante kilometer en in maart 240 vierkante kilometer, berekende AFP. De grootste opmars vond vorige maand plaats in de regio Donetsk.

Dezelfde trend tekende zich vorig jaar af na de wintermaanden. Toen kreeg Rusland in maart, april en mei steeds meer gebied in handen.

Vredesoverleg

Rusland veroverde tussen juni 2024 en maart 2025 ruim 5100 vierkante kilometer. Dat komt neer op minder dan 1 procent van het Oekraïense grondgebied van voor de oorlog.

Oekraïne en Rusland houden maandag vredesoverleg in Istanbul. De Oekraïense regering stuurde ook aan op een wapenstilstand, maar Rusland stemde daar niet mee in.