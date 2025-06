Financiële positie pensioenfondsen herstelt na klap handelsoorlog

ROTTERDAM (ANP) - De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is na een aanvankelijke klap alweer hersteld van het begin van de handelsoorlog, constateert onderzoeksbureau Aon. In april zorgden dalende beurskoersen nog voor flinke verliezen met beleggingen. Maar in mei ging het juist goed op de beurzen en werd de verslechtering meer dan goedgemaakt.

Volgens Aon is de gemiddelde dekkingsgraad in mei gestegen van 116 naar 122 procent. Dit betekent dat de fondsen voor elke 100 euro die ze nu en in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, ongeveer 122 euro in kas hebben. Daarmee is hun positie alweer beter dan in maart.

De stemming op financiële markten verbeterde gedurende mei, signaleert Aon. Dit was volgens het bureau onder meer te danken aan een Brits-Amerikaans handelsakkoord. De VS en China sloten daarnaast een deal om tarieven tijdelijk flink te verlagen. Verder werden heffingen voor Europa uitgesteld en gingen de VS en de EU met elkaar in onderhandeling.