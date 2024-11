Russische oppositie houdt anti-oorlogsprotest in Berlijn

BERLIJN (ANP/AFP) - Minstens duizend aanhangers van de Russische oppositie in ballingschap demonstreerden zondag in het centrum van Berlijn tegen de Russische invasie van Oekraïne. In Berlijn wonen duizenden Oekraïense vluchtelingen en Russische critici van president Vladimir Poetin. Er klonken leuzen als "Nee tegen de oorlog" en "Rusland zonder Poetin".

De Russische oppositie verloor in februari een belangrijke figuur toen politicus Aleksej Navalny onder mysterieuze omstandigheden stierf in een Russische gevangenis. Zijn weduwe Joelia Navalnaja was een van de organisatoren van de mars, die volgens haar ook diende om eenheid te creëren binnen de verdeelde oppositie, zei ze in een interview voor het protest. Ook de Russische oppositieactivist Vladimir Kara-Moerza liep mee in de demonstratie.

Het Kremlin, dat de geëmigreerde oppositieleden als verraders afschildert, heeft het protest afgedaan als onbelangrijk. Woordvoerder Dmitri Peskov noemde de organisatoren van de mars "monsterlijk losgekoppeld van hun land" en zei dat "hun mening niet belangrijk is".