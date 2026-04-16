Russische raketten treffen Oekraïne: 12-jarig kind gedood

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft in de nacht van woensdag op donderdag melding gemaakt van diverse Russische aanvallen op het land. Daarbij is in Kyiv een kind van 12 jaar omgekomen, aldus burgemeester Vitali Klitsjko op Telegram.

"Een 12-jarig kind is omgekomen bij een vijandelijke aanval op de hoofdstad. Tot nu toe zijn er tien mensen gewond geraakt. Onder hen bevinden zich verschillende medici", schreef Klitsjko op Telegram. Later meldde hij ook de dood van een 35-jarige vrouw en werd het aantal gewonden op achttien geteld. De hoofdstad kreeg in verschillende wijken te maken met neerkomende Russische raketten.

Bij een Russische droneaanval op de Oekraïense havenstad Odesa is woensdagavond zeker één persoon om het leven gekomen. Zes mensen tussen de 20 en 67 jaar oud raakten gewond, meldt gouverneur Oleh Kiper op Telegram.

Daarnaast zijn er volgens de Oekraïense autoriteiten ook raketaanvallen geweest op Dnipro. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer en raakten tien mensen gewond.