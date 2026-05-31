Te lichte fiets: Wiebes is zege en roze in Giro d'Italia kwijt na diskwalificatie

Wielrenster Lorena Wiebes is de zege in de eerste etappe van de Giro d'Italia Women en de roze leiderstrui kwijtgeraakt na een diskwalificatie. De organisatie meldt dat de Nederlands kampioene van SD Worx - Protime is gediskwalificeerd wegens een overtreding van de reglementen voor haar fiets. Die zou niet aan het vereiste minimumgewicht hebben voldaan.

De Giro heeft Wiebes niet alleen gediskwalificeerd in de rituitslag, maar ook uit de Giro gezet. Dat betekent dat de ploeg zondag in de tweede etappe met een renster minder van start moet.

De zege in de eerste etappe en de eerste leiderstrui zijn nu toegekend aan de Italiaanse Elisa Balsamo. De renster van Lidl-Trek was als tweede geëindigd in de massasprint in Ravenna.

Het team zegt verbijsterd te zijn over de beslissing van de jury van wielerunie UCI dat de fiets van Wiebes niet voldeed aan de minimale gewichtslimiet. Volgens de jury woog de fiets 6,78 kilogram en voldeed deze daarmee niet aan de door de UCI vastgestelde ondergrens van 6,8 kilogram. Het team vindt ook dat de diskwalificatie van Wiebes een buitengewoon zware sanctie is.

De ploeg plaatst vraagtekens achter de meetcontroles in de Giro d'Italia Women. Zo was er volgens de ploeg een gewichtsverschil van meer dan 50 gram tussen de eerste en de tweede weging van de fiets na afloop van de rit in Ravenna.

Wiebes heeft gedurende dit seizoen meerdere malen met deze fiets gereden, die steeds op dezelfde manier is afgemonteerd, stelt het team. En de fiets is na afloop van meerdere wedstrijden door de UCI-jury gewogen. Daarbij bleek telkens dat het gewicht van de fiets ruim boven de grens van 6,8 kilogram lag. Het team zegt niet te begrijpen hoe het mogelijk is dat diezelfde fiets nu onder de gewichtslimiet uitkomt.