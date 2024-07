Russische theatermakers veroordeeld tot celstraffen

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Een Russische rechtbank heeft twee theatermakers veroordeeld tot elk zes jaar celstraf voor het "rechtvaardigen van terrorisme". De vrouwen zijn vooraanstaande figuren in de Russische theaterwereld.

Regisseur Jevgenia Berkovitsj en schrijver Svetlana Petritsjoek maakten een toneelstuk over Russische vrouwen die in Syrië trouwden met jihadisten en na thuiskomst in Rusland werden vervolgd voor terrorisme. De productie ging in 2021 in première en won in eigen land een prestigieuze theaterprijs. De makers werden in mei vorig jaar opgepakt. Het proces vond achter gesloten deuren plaats.

Onder meer mensenrechtenorganisaties spraken zich na de arrestaties uit tegen de zaak. Amnesty International verklaarde dat Berkovitsj en Petritsjoek doelwitten waren geworden omdat zij "hun recht op vrije meningsuiting uitoefenden".