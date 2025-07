Russische verkiezingswaarnemer stopt na vervolging topman

MOSKOU (ANP/AFP/DPA) - Een belangrijke onafhankelijke verkiezingswaarnemer in Rusland stopt. De organisatie Golos ('stem') maakte dat bekend nadat een kopstuk van de groep dit jaar een jarenlange celstraf had gekregen. "Helaas zegeviert gerechtigheid niet altijd. Er moet voor gevochten worden. En er is altijd het risico dat je verliest. Zo is het deze keer gelopen", staat in een verklaring.

Volgens de organisatie moest ze haar activiteiten wel staken na de veroordeling van voorman Grigori Melkonjants. De autoriteiten beschuldigden hem van samenwerking met een in Rusland verboden netwerk van vergelijkbare organisaties in het buitenland. Golos zei te vrezen dat andere medestanders nu ook risico lopen.

Golos bestaat ongeveer een kwart eeuw en heeft toezicht gehouden bij verkiezingen in Rusland. Daar wordt de politiek gedomineerd door president Vladimir Poetin. De groep beschikte over waarnemers en publiceerde meldingen van misstanden. Ook was er een hotline waar mensen fraude konden melden.