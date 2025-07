Nederlandse brandweerlieden gaan Spaanse collega's helpen

ARNHEM (ANP) - Nederlandse brandweerlieden gaan naar Spanje om hun collega's daar te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Dat gebeurt in de regio Galicië, in het noordwesten van Spanje, meldt de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), waaronder de brandweerkorpsen vallen.

De eerste groep van twintig brandweerlieden vertrekt volgende week en wordt twee weken later afgelost door nog eens twintig mensen.

Galicië heeft momenteel niet opvallend veel branden. "Maar gezien de omstandigheden in het zuiden van Europa en de voorspellingen, kun je ervan uitgaan dat ze wel vlieguren gaan maken", zegt een woordvoerder.

Voor de Nederlandse brandweer is de uitwisseling belangrijk om de kennis over de bestrijding van natuurbranden te vergroten. "Dat is belangrijk omdat de verwachting is dat Nederland binnen vijfentwintig jaar dezelfde klimaatomstandigheden heeft als Zuid-Europa met de daarbij behorende risico's op grootschalige natuurbranden", stelt de RCDV.