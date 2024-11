Rustig op stations Amersfoort en Utrecht door staking bij ProRail

UTRECHT (ANP) - Het is vrijdagochtend rustig op de stations Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal. De meeste mensen lijken op de hoogte van de staking van verkeersleiders van ProRail. Daardoor ligt van 06.00 tot 09.00 uur het treinverkeer in Midden-Nederland stil.

"Het doet een beetje denken aan de coronatijden", zegt een woordvoerder van NS, verwijzend naar hoe rustig het is op station Amersfoort Centraal, waar hij staat.

Ook op station Utrecht Centraal is het erg rustig, ziet een ANP-verslaggever. Er zijn wel reizigers, maar de meesten lijken op weg naar de bus en tram. Voor een enkeling zit er echter niets anders op dan wachten tot de treinen weer gaan rijden. Zo heeft een man met een koffer van een van de stationsbankjes maar zijn slaapplaats gemaakt.

Volgens de NS-woordvoerder zijn er nauwelijks reizigers naar Amersfoort Centraal gekomen. Een NS-woordvoerder op Utrecht Centraal zegt dat het daar een stuk rustiger is dan normaal, en dat is volgens haar ook het beeld op de andere getroffen stations. "Het lijkt erop dat veel reizigers het bericht over de staking bij ProRail hebben meegekregen."