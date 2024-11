Oostenrijk zegt niet langer afhankelijk te zijn van Russisch gas

WENEN (ANP/DPA) - Oostenrijk is niet langer afhankelijk van Russisch gas. Het land, dat in tegenstelling tot Duitsland en andere EU-landen dit jaar nog gemiddeld 80 procent van zijn gas uit Rusland haalde, heeft nu andere mogelijke aanvoerroutes gevonden. Dat heeft de Oostenrijkse energiewaakhond E-Control bekendgemaakt.

Zelfs als Rusland zijn leveringen stopt, zitten Oostenrijkse huishoudens de komende winter niet in de kou, zegt topman Alfons Haber van E-Control. Dit komt volgens hem door de hoge gasvoorraden en ook door de mogelijkheid van toekomstige leveringen via Duitsland en Italië.

De onzekerheid over Russische gasleveringen nam onlangs weer toe. Het Oostenrijkse energiebedrijf OMV kreeg deze week 230 miljoen euro toegewezen door een arbitragehof in een geschil met het Russische Gazprom. OMV is nu van plan dit bedrag af te trekken van het bedrag dat Gazprom zou krijgen voor de levering van gas aan Oostenrijk volgens een contract dat loopt tot 2040. Of Gazprom hiermee akkoord gaat, is onduidelijk. OMV geeft toe dat een volledige stopzetting van leveringen uit Moskou denkbaar is, maar zegt goed voorbereid te zijn op zo'n scenario.