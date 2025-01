Rustige nacht in ziekenhuizen Zuid-Nederland ondanks sneeuw

DEN HAAG (ANP) - Verschillende ziekenhuizen in het zuiden van het land hebben ondanks de sneeuwval een rustige nacht en ochtend achter de rug. Op de spoedeisende hulp kwamen amper mensen binnen als gevolg van gladheid, laten meerdere ziekenhuizen in Limburg en Noord-Brabant weten.

In het Limburgse ziekenhuis Zuyderland, met locaties in Heerlen en Sittard-Geleen, was het afgelopen nacht "heel erg rustig", zegt een woordvoerder. Tussen woensdagavond 18.00 uur en donderdagochtend 08.00 uur meldden zich twee mensen door sneeuwgerelateerde ongevallen. Een persoon had een gebroken pols, de ander was door de gladheid van de weg geraakt en met de auto tegen de vangrail gekomen. Een aantal zorgmedewerkers sliep vannacht uit voorzorg in het ziekenhuis. Ze namen het zekere voor het onzekere en bleven overnachten om donderdagochtend op tijd weer te kunnen beginnen.

Het is voor het ziekenhuis afwachten hoe de rest van de dag verloopt. De meeste ongelukken gebeuren volgens een woordvoerder meestal als het gaat dooien, omdat mensen dan uitglijden. "Maar ik heb het idee dat veel mensen thuisblijven, dus hopelijk valt het mee."

Ook in het Maastricht UMC+ is het tot nu toe "heel rustig". Afgelopen nacht kwamen er geen mensen binnen als gevolg van de sneeuw of gladheid. Dat geldt ook voor het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het Catharina in Eindhoven. Bij het ziekenhuis in het Limburgse Roermond kwamen woensdag overdag wel negen mensen binnen met lichte botbreuken door valpartijen.

Woensdagavond begon het in delen van Limburg en Noord-Brabant te sneeuwen. In beide provincies geldt tot 12.00 uur code oranje, die daarna overgaat in code geel. Voor Gelderland geldt bijna de hele dag code geel.