Dit is hoe Trump Groenland kan kopen voor 45 miljard dollar (en daar heeft Denemarken niks over te zeggen)

De aanstaande president van de Verenigde Staten Donald Trump kraamt zoveel onzin uit, het zal toch wel een grote grap zijn dat hij Groenland gaat inlijven? Journalist Harald Doornbos vermoedt dat Trump op dit punt wel degelijk serieus is. “Hij gaat gewoon elke bewoner $1 miljoen aanbieden.”

Hoe zou zo'n 'roadmap' naar VS-overname van Groenland eruit kunnen zien? Doornbos legt het op X uit: “Pech voor Denemarken, maar de Denen bepalen sinds 2009 niet meer of Groenland bij Denemarken blijft.”

Hoezo?

“Groenland is een zogenaamd 'autonoom gebied' binnen het koninkrijk Denemarken. In 2008 hebben ze in Groenland een referendum gehouden over wel of niet meer autonomie. 75% van de bevolking stemde voor. In 2009 is er daarom een 'Greenland Self Government Act' ingesteld. In deze act staat expliciet vermeld dat Groenland onafhankelijk kan worden van Denemarken na een referendum, waarbij een simpele meerderheid genoeg is.”

Wie wonen er eigenlijk in Groenland?

“Ongeveer 45.000 mensen, 85% zijn etnische Inuit. De meeste mensen jagen of vissen, of zijn actief in de bontindustrie. Tevens toerisme, constructie en onderwijs. Gemiddeld salaris ongeveer 3000 euro (na belasting ongeveer 2000 euro).”

Maar kan Trump Groenland dan zomaar innemen?

“Er zijn verschillende mogelijkheden. Amerika kan de economische en militaire druk op Denemarken opvoeren. Maar eerlijk gezegd zie ik dat niet zo maar gebeuren”, schrijft Doornbos.

Wat dan wel?

“Een hoop geld. De Trump-regering gaat onderhandelingen starten met de leiders van de Inuit-bevolking. Elke Inuit krijgt 1 miljoen dollar per persoon. Dus een gemiddelde familie van vier krijgt letterlijk vier miljoen dollar. In ruil voor zo'n reusachtig bedrag, gaat de Inuit-bevolking dan een referendum organiseren waarin een grote meerderheid voor onafhankelijkheid zal stemmen. Na het verkrijgen van onafhankelijkheid besluit het onafhankelijke Groenland dan om zich aan te sluiten bij de Verenigde States van Amerika”, denkt de journalist.

Maar dat is toch onmogelijk?

“Echt? Er wonen ongeveer 45.000 Inuit op Groenland. Als elk persoon 1 miljoen dollar krijgt, kost dat de VS 45 miljard dollar. Een hoop geld. Maar ter vergelijking: Amerika heeft sinds februari 2022 maar liefst 175 miljard (!) dollar uitgegeven aan hulp voor Oekraïne. Dus 45 miljard is slechts een kwart van dat bedrag. Het is ook geen slechte deel voor de Inuit. Ze worden allemaal miljonairs en krijgen een Amerikaans paspoort in plaats van Deens paspoort. Zeg daar maar eens nee tegen. En geheid dat er regels worden uitonderhandeld met de Amerikanen over de bescherming van de Inuit en hun bijzondere cultuur.”

Maar dit is waanzin, dit meen je toch niet?!

“Jawel, het zou zo maar kunnen, wen er maar alvast aan”, aldus Doornbos.