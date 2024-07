Rutte belt Zelensky voor laatste keer als premier

DEN HAAG (ANP) - Vertrekkend premier Mark Rutte heeft dinsdagochtend voor de laatste keer in die functie gesproken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "We hebben teruggeblikt op onze hechte samenwerking", schrijft Rutte op X. "Ik heb hem alle succes gewenst voor de komende maanden en zie ernaar uit vanaf oktober de samenwerking voort te zetten."

Rutte draagt over een paar uur het Torentje over aan premier Dick Schoof, die straks door koning Willem-Alexander wordt beëdigd. In oktober start Rutte als hoogste baas van de NAVO. Vanuit die functie zullen Rutte en Zelensky eveneens veel contact hebben.