Rutte: dat Franse kernbom Europa kan beschermen is zelfbedrog

WARSCHAU (ANP) - Wie denkt dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Europa met hun kernbommen kunnen beschermen, houdt zichzelf voor de gek, vindt NAVO-topman Mark Rutte. "Het is uitgesloten dat zij de Verenigde Staten kunnen vervangen."

Meerdere Europese landen zijn er niet meer zeker van dat de VS hen als het erop aankomt zullen beschermen, desnoods met het ultieme wapen van de atoombom. Frankrijk, de enige kernmacht van de Europese Unie, gaf daarop te kennen dat het wel wil praten over uitbreiding van zijn eigen nucleaire schild naar andere delen van Europa.

Maar "uiteindelijk is er geen alternatief voor de nucleaire paraplu van de VS", zei Rutte in gesprek met studenten in Warschau. "Houd jezelf niet voor de gek."