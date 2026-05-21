Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op om situatie Ter Apel

De gemeente Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op wegens het tekort aan opvangplekken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De 230 vluchtelingen worden opgenomen in bestaande opvanglocaties in de stad voor de duur van zes maanden, meldt de gemeente donderdag.

Amsterdam kreeg een verzoek tot de opvang van asielminister Bart van den Brink. Het verplaatsen van de asielzoekers van Ter Apel naar Amsterdam is al in gang gezet, dus het draagt direct bij aan het verlichten van de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt een woordvoerder.