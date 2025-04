Branche waarschuwt: recyclingsector in zwaar weer

DEN BOSCH (ANP) - De recyclingsector verkeert in zwaar weer, waarschuwt de Vereniging Afvalbedrijven. Nederlandse plasticrecyclingbedrijven ondervinden hinder van goedkoop plastic uit Azië en de Verenigde Staten. De afvalbranche wil daarom dat de overheid ingrijpt.

"Plasticrecyclingbedrijven gaan failliet omdat ze niet kunnen concurreren met goedkoop uit aardolie geproduceerd plastic afkomstig van China en de Verenigde Staten", stelt voorzitter Bart van de Leemput in een toelichting op het jaarbericht van de brancheorganisatie. "Overheidsingrijpen is noodzakelijk om de plasticketen in Nederland te garanderen."

Afvalbedrijven krijgen daarnaast te maken met beleid dat de overgang naar een circulaire economie "volledig" afremt, aldus de brancheclub. Die verwijst onder meer naar een voornemen van de overheid voor een heffing op circulaire plastics, waarvan de kosten mogelijk bij de afvalverbrandingsinstallaties terechtkomen. "Deze eventuele belastingheffing zet de concurrentiepositie van onze leden die vaak op een Europese markt opereren stevig onder druk", waarschuwt Van de Leemput.

De afvalsector wil stabiel overheidsbeleid om in een duurzame samenleving te kunnen investeren, zegt de voorzitter. "Het is belangrijk dat we als sector en overheid steeds samen de lijnen uitzetten en in gezamenlijkheid concrete en haalbare doelen formuleren."