Rutte had het niet zo bedoeld toen hij Trump 'daddy' noemde

DEN HAAG (ANP) - Mark Rutte vindt dat hij verkeerd is begrepen toen hij de Amerikaanse president Donald Trump 'daddy' noemde. De houding van Europese landen deed Rutte vooral denken aan kinderen die bang zijn dat 'papa' het gezin verlaat. Ook gebruikte hij de term toen Trump Israël en Iran met vechtende kinderen vergeleek. "En dan moet papa soms even stevige taal gebruiken", refereerde Rutte aan Trumps harde woorden tegen beide landen.

Op sociale media worden veel grappen gemaakt over de liefkozende en soms seksuele connotatie die het woord 'daddy' voor sommigen heeft. Ook op de NAVO-top leidden Ruttes uitspraken tot hilariteit en gêne. Een journalist vroeg hem of het vernederend was en zijn positie verzwakte. Rutte ontkende: "Het is een kwestie van smaak. En hij is een goede vriend, vooral als hij ons dwingt om meer te investeren."