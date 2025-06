Rutte langs bij koning in aanloop naar NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte is vrijdag langsgegaan bij koning Willem-Alexander om de komende NAVO-top in Den Haag te bespreken. De koning speelt bij de top een belangrijke rol. Hij ontvangt de Amerikaanse president Donald Trump en de andere NAVO-leiders voor een diner op het paleis.

Het bezoek van Rutte aan de koning "stond in het teken van het trans-Atlantische bondgenootschap, de internationale samenwerking en de aankomende NAVO-top", meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De twee zullen naar verwachting ook de gastenlijst voor de top hebben besproken, waarover veel te doen is. Rutte zoekt naar een goede plek voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, zonder Trump daarbij voor het hoofd te stoten. Het koninklijke diner op 24 juni zou zich daar volgens NAVO-bronnen voor lenen. Dat is geen officiële NAVO-gelegenheid, maar heeft wel het juiste cachet.

Rutte is officieel de gastheer van de top. Hij bepaalt volgens hoge diplomaten in de praktijk ook wie een uitnodiging krijgt voor het diner.