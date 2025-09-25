Rutte: NAVO neemt drones erg serieus en overlegt met Denemarken

BRUSSEL (ANP) - De NAVO neemt de hinder voor Deense vliegvelden door onbekende drones "heel serieus", zegt secretaris-generaal Mark Rutte. "NAVO-bondgenoten en Denemarken werken samen aan hoe we de veiligheid en beveiliging van onze vitale infrastructuur kunnen waarborgen."

Rutte heeft opnieuw met de Deense premier Mette Frederiksen gebeld, na de nieuwe incidenten van woensdagavond. In de nacht van maandag op dinsdag verstoorden ongeïdentificeerde drones ook al het Deense vliegverkeer. Kopenhagen wijst nog geen dader aan, maar legt wel een verband met eerdere Russische acties.

Denemarken sluit niet uit dat het de NAVO om uitzonderlijk spoedoverleg vraagt, zoals de alliantie de afgelopen twee weken al twee keer belegde na schendingen van het Poolse en Estse luchtruim door Rusland. Maar veel NAVO-landen doen niet graag in zo korte tijd nog eens een beroep op artikel 4 van het NAVO-verdrag. Dat is in principe een beladen, gewichtige optie en werd tot voor kort zelden gebruikt.